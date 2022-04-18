«Яндекс» «забанил» в России СМИ-иноагентов в поисковой выдаче

«Яндекс» исключил из поисковой выдачи в России сайты «Медузы» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), «Медиазоны» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) и «Настоящего времени» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). В пресс-службе компании заявили, что это связано с решением Роскомнадзора о включении страниц в реестр запрещённых сайтов.

Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их «зеркала», как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически, — заявили в компании РИА Новости.

Вместо сайтов СМИ-иностранных агентов «Яндекс» предлагает перейти по ссылкам на их Telegram-каналы или почитать новости о них. Поисковая выдача также не блокирует статьи «Википедии» об истории и работе изданий.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор в ближайшее время может оказать давление на стриминговую платформу Twitch. Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что это ждёт сервис, поскольку он «поощряет русофобию и продолжает игнорировать закон „о приземлении“».