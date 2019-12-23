https://static.news.ru/photo/7c816fe4-256a-11ea-9850-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компании «Яндекс» и Google отказались комментировать требование издательства «Эксмо» удалить нелегальную аудиокнигу Лю Цысиня «Задача трёх тел». Запрос обеим компаниям подала радиостанция «Говорит Москва».

Книгоиздатели России добились в суде решения, которое обязывает YouTube и «Яндекс.Видео» удалить нелегальные копии аудиокниги. В противном случае страницы с книгой будут внесены в реестр блокировок Роскомнадзора.

Также повторное нарушение может привести к вечной блокировке сервисов.

Как ранее писал NEWS.ru, издательство «Эксмо» подало иск в суд за нелегальное размещение аудиокниги в социальных сетях структуры Mail.ru Group. Компании принадлежат соцсети «Одноклассники» и «Мой мир».