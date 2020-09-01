«Яндекс.Дзен» запустил программу фактчекинга контента

https://static.news.ru/photo/85dc8486-ec46-11ea-a684-fa163e074e61_660.jpg Фото: yandex.ru

Платформа для публикаций «Яндекс.Дзен» заявила о запуске программы проверки фактов в размещаемых блогерами материалах. Тексты будут проверяться избирательно. В первую очередь фактчекинг коснётся постов с большим охватом читателей, а также тех, на которые поступают жалобы пользователей.

В качестве проверяющих выступят журналисты и эксперты. Среди них «Дзен» уже назвал сотрудников ТАСС, «Интерфакса», издания The Bell и Высшей школы экономики.

Фактчекеры из медиа будут заниматься проверкой фактов. А вместе со специалистами из ВШЭ мы будем исследовать проблему фейков, — уточняется в пресс-релизе.

Работать партнёры проекта будут по специально разработанному стандарту, согласно которому они должны использовать несколько источников информации.

Важно, что "Дзен" проверяет, соответствуют ли решения партнёров этому стандарту: проверены ли факты, есть ли ссылки на несколько источников, соблюдается ли время проверки, — уточняют в «Яндекс.Дзене».

Подчёркивается, что проверка затронет только факты, цифры и цитаты, но не личные мнения. Решение по поводу каждой публикации приглашённые эксперты будут принимать коллегиально. Если большинства не сложилось, то контент будет помечен как «возможно содержащий ложную информацию».

В случае решения о том, что данные в публикации не соответствуют действительности, «Дзен» перестанет рекомендовать её или полностью удалит. Это будет зависеть от объёма недостоверной информации. У автора материала при этом будет возможность оспорить решение, предоставив доказательства.

Если блогер регулярно публикует фейки, то "Дзен" может наложить ограничения на весь канал: от снятия монетизации до полного прекращения сотрудничества с платформой, — предупреждают создатели платформы.

Ранее NEWS.ru писал, что Google запретит рекламу интернет-ресурсов, которые продвигают конспирологические теории о коронавирусной инфекции COVID-19. Помимо этого, компания запретит показывать собственные рекламные объявления на сайтах-партнёрах, если те публикуют информацию, противоречащую «авторитетному научному консенсусу».