https://static.news.ru/photo/0646083c-3e8b-11ea-978d-fa163e074e61_660.jpg Евгений Ямбург Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Академик Российской академии образования, заслуженный учитель России Евгений Ямбург считает, что родителям необходимо заранее копить деньги на учёбу детей в вузах.

Учитывая турбулентные процессы, которые происходят в нашей стране, копить деньги на образование детей нужно, — сказал «Москве 24» Ямбург.

Он затруднился назвать конкретную сумму необходимых сбережений — всё будет зависеть от выбранного учебного заведения. Однако посоветовал не бояться рассчитывать на бюджетные места и выразил надежду, что их количество будет сбалансировано.

Случается так, что человеку не хватило нескольких баллов для поступления в вуз на бюджетное место, а он, например, мечтает стать врачом. Поэтому запас средств на образование должен быть, — добавил Ямбург.

Как писал NEWS.ru, количество бюджетных мест в российских вузах необходимо ежегодно увеличивать, особенно в региональных, заявил глава РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Лидер добавил, что бюджетные места нужны в регионах, где не хватает педагогов, врачей, инженеров. Путин считает, что к развитию университетов должен присоединиться бизнес.