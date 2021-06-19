Ялту отключили от водоснабжения из-за аварии на водопроводной станции

https://static.news.ru/photo/ac875444-d19c-11eb-b603-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Ялте из-за аварии на водопроводной очистной станции прекратилось водоснабжение. Об этом сообщается на официальной странице «ВКонтакте» ГУП «Водоканал Южного Берега Крыма» (ГУП ВЮБК).

В организации заявили, что не имели возможности заранее предупредить туристов и местных жителей, так как авария произошла непрогнозируемо. Пока неизвестно, когда повреждение будет исправлено, в ГУП ВЮБК обещают «сообщить сразу же, как поймут сроки».

В настоящее время водоснабжение осуществляется по отдельным районам города по два часа в сутки, в нескольких местах организован подвоз воды. Её также можно заказать, позвонив по специальному номеру.

17 июня на Крым обрушился циклон, в результате наводнения число пострадавших превысило 20 человек. Из подтопленных домов в посёлке Кореиз под Ялтой началась частичная эвакуация людей.

Глава Крыма Сергей Аксёнов оценил ущерб от подтоплений как катастрофический. По его словам, наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Ялте.