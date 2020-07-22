Руководство хабаровской КПРФ привлекут к ответственности за митинг

https://static.news.ru/photo/3f014d90-cbde-11ea-a48b-fa163e074e61_660.jpg Пётр Перевезенцев Фото: kprf.ru

Первого секретаря комитета КПРФ Хабаровского края Петра Перевезенцева и руководителя фракции партии в краевой думе Сергея Ильина привлекли к ответственности за организацию несанкционированного митинга. В ближайшее время их дела будут рассмотрены в суде.

По словам Ильина, он получил повестку ещё в пятницу, в среду явился в полицию, там на него составили административный протокол и отвезли в суд.

Заседание суда не состоялось, дело отложено из-за того, что собран неполный комплект документов. Вопрос отложен до устранения недочётов. Предъявляют организацию несанкционированного митинга, хотя мы заранее уведомили мэрию, — сказал Ильин РИА Новости.

Он отметил, что Перевезенцев обязан явиться в полицию в четверг.

Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в организации убийства ряда предпринимателей, а также в организации покушения на убийство. По данным СК РФ, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным он себя не признаёт.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых граждан. Акции протеста проходят в городе уже почти неделю. По данным СМИ, в самой массовой из них 11 июля приняли участие около 30 тысяч человек. В МВД заявили, что число митингующих составило от 10 до 12 тысяч человек.

Как ранее писал NEWS.ru, жители Хабаровска 17 июля снова вышли на акцию протеста в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. К протестующим впервые открыто примкнули политические силы. В частности, на Комсомольской площади заметили представителей КПРФ.