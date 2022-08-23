Якутский врач приняла двадцать пациентов за раз

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Врач-невролог Якутской горбольницы № 3 Марианна Исакова провела одновременный медосмотр сразу двадцати пациентов. Один из них записал происходящее на видео, которое быстро разлетелось по соцсетям и мессенджерам, пишет KP.RU. На кадрах видно, как невролог говорит пациентам вытянуть руки вперед и дотронуться до кончика носа.

Руководство больницы организовало служебную проверку на основании ролика.

Большая часть комментариев содержит негативную оценку такого подхода к проведению медосмотров. Кто-то отметил, что, возможно, это был якобы простой осмотр ради справок и именно поэтому врач предпочла скорость качеству проверки пациентов. Некоторые комментаторы шутят, что лучше пройти подобный коллективный медосмотр, чем полчаса сидеть в очереди.

«И это называется медицина», «Зато врачиха богатая», «Оптом или в розницу все равно так смотрят. Это настоящее лицо врача», написали пользователи.

В городе Миасе Челябинской области накануне скорая помощь отказалась ехать к ребенку с приступом аллергии. Вызвавшей врачей соседке она объяснила это тем, что медики не могут осматривать детей без письменного согласия родителей.