https://static.news.ru/photo/7d3296f8-dba9-11e9-985b-fa163e074e61_660.jpg Фото: aleksandr_shamanofficial/instagram

Шаман из Якутии Александр Габышев, который направлялся из Бурятии в Москву пешком с целью «изгнать» из Кремля Владимира Путина, записал на видео обращение к сторонникам.

Запись стала первой после того, как Габышева задержали полицейские, а затем поместили в психиатрическую больницу. На видео, которое появилось на странице «ВКонтакте» издания «Тайга.Инфо», Габышев сидит на диване в помещении и уверяет, что с ним всё в порядке. По словам шамана, сейчас он находится в Якутске, куда его доставили на самолёте.

Со мной обращаются корректно, всё в рамках закона, ребята отличные, — сказал Габышев.

По словам шамана, его обследовали врачи. Кроме того у Габышева состоялась встреча со следователем.

Никаких нарушений прав человека не было. Я доволен отношением властей, — подчеркнул он.

Габышев призвал всех сторонников к миру и попросил не волноваться за его судьбу. При этом на записи слышно, как часть ответов он повторяет за человеком, который задаёт вопросы за кадром.

Шамана, который шёл из Бурятии в Москву «изгонять» российского президента Владимира Путина задержали 19 сентября на границе с Иркутском. На него могут завести дело по статье «Организация экстремистского сообщества».

20 сентября представители пресс-службы регионального Минздрава сообщили, что Габышева направили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. В этот же день шаман рассказал о том, что его могут обвинить в экстремизме. Габышев также сообщил о наличии адвоката и намерении судиться.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к задержанию якутского шамана, писал News.ru.