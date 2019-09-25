https://static.news.ru/photo/b2a90102-df80-11e9-96c4-fa163e074e61_660.jpg Александр Габышев Фото: instagram.com/aleksandr_shamana

Якутский шаман Александр Габышев, шедший в Москву «изгонять Путина», не обращался в аппарат омбудсмена за защитой своих прав. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Якутии Сардана Гурьева.

В адрес уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) жалоба от гражданина [Габышева] не поступала, — цитирует её РИА Новости .

Она также отметила, что не имеет права участвовать в расследовании уголовных дел или в рассмотрении уголовных дел судами.

Габышев был задержан 19 сентября в Бурятии. Мужчина шел пешком из Якутии в Москву якобы провести обряд «изгнания Путина». В отношении него возбудили уголовное дело. После задержания «шаман-воин» был помещён в психоневрологический диспансер, откуда его выпустили 20 сентября, писал News.ru.