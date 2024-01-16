Якутский историк оценил отказ Кремля перенести столицу в Иркутск Историк Николаев: без переноса столицы в Иркутск Россия может распасться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кандидат исторических наук Афанасий Николаев, предложивший в открытом письме к президенту РФ Путину перенести столицу России из Москвы в Иркутск, заявил в беседе с «Газетой.Ru», что власти ошибаются, отказываясь от этой идеи. Ученый, живущий в Якутии, высказал мнение, что без переноса столицы страна может прийти к распаду.

Они ошибаются. Опоздание может привести к распаду страны. Нельзя сейчас ускоренно развивать азиатские регионы России из Москвы и взаимодействовать со странами АТР, новым мировым центром. Москва в силу географии опаздывает принять решения. Это сейчас чревато катастрофой, — заявил историк.

Он добавил, что идея переноса столицы является «велением времени» в условиях «необъявленной войны», развернутой Западом против России. По словам ученого, речь при этом идет не о переселении всей Москвы, а лишь о переезде органов власти и крупного бизнеса. В качестве аналогии Николаев привел перенос военных заводов за Урал в годы Великой Отечественной войны. Главным результатом в случае воплощения своей инициативы специалист назвал «воссоздание нового Евразийского союзного государства с населением в 250-300 млн человек».

Николаев опубликовал 11 января открытое письмо к Владимиру Путину с предложением перенести столицу России из Москвы в Иркутск. По его мнению, это будет способствовать сбалансированному развитию европейской и азиатской частей страны, обеспечит безопасность военно-политического руководства и ускорит экономический рост за счет сближения с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков 16 января прокомментировал инициативу, заявив, что она «нереализуема».