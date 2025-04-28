Яичница «Английский бардак» (Bubble and Squeak) — это блюдо британской кухни, вкусный хаос из подручных ингредиентов! Название «Bubble and Squeak» происходит от забавных звуков, которые издает смесь на сковороде. Идеальный способ использовать остатки овощей и мяса, превратив их в сытный завтрак с хрустящей корочкой и нежной яичницей.
Ингредиенты:
- 2 ст.л. растительного масла
- 1 луковица (мелко нарезать)
- 1 сырая картофелина (натереть на крупной терке)
- 50 г капусты (британцы используют тушеную)
- 100 г остатков мяса (ростбиф, сосиски или бекон)
- 2 яйца
- Соль, перец по вкусу
Приготовление:
- На разогретой сковороде обжарьте лук до прозрачности (3 минуты).
- Добавьте натертый сырой картофель и нашинкованную или тушеную капусту и мясо. Обжаривайте 7-8 минут, пока картофель не станет мягким.
- Сделайте в смеси 2 углубления, вбейте яйца. Накройте крышкой и готовьте 3–4 минуты.
- Подавайте горячим, посолив и поперчив по вкусу.
Калорийность: ~250 ккал/порцию. Время готовки: 20 минут.
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