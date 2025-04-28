Яичница «Английский бардак» (Bubble and Squeak) — это блюдо британской кухни, вкусный хаос из подручных ингредиентов! Название «Bubble and Squeak» происходит от забавных звуков, которые издает смесь на сковороде. Идеальный способ использовать остатки овощей и мяса, превратив их в сытный завтрак с хрустящей корочкой и нежной яичницей.