Ядовитые пауки вида «чёрная вдова» заполонили Ростовскую область

https://static.news.ru/photo/61483cd0-3b44-11eb-8401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robin Loznak/Global Look Press

Ростовская область столкнулась с нашествием ядовитых пауков-каракутов из вида «чёрная вдова», сообщил источник в Южном научном центре Российской академии наук (ЮНЦ РАН).

По сообщению «АИФ-Ростов», миграция ядовитых насекомых и змей в Ростов-на-Дону началась в 2020 году из-за потепления климата. Донские степи оказались крайне пригодными для проживания пауков-каракутов, сказал источник издания в научном сообществе.

Он отметил, что первые пауки-каракуты появились близ Таганрога на границе с Калмыкией ещё в 2003 году. С тех пор пауки размножаются и сначала заполонили южные районы области, а теперь мигрируют и в северные. Из популяция устойчиво растёт.

При этом каракуты любят отходы, в которых часто живут насекомые, которыми питается этот смертельно опасный паук. Можно сказать, отметил источник, что распространению пауков способствует и небрежное отношение людей к мусору.

«Чёрная вдова», по его словам, не нападает первой сама, однако способна ужалить человека при случайном контакте.

Кроме паука-каракурта в Ростовской области также зафиксированы новые, ранее не встречавшиеся, виды грызунов, птиц и моллюсков. Зато ряд традиционных для региона животных постепенно исчезает, — пишет издание.

Как сообщал NEWS.ru, в октябре о нашествии пауков-волков пожаловались жители и туристы в Сочи. Сообщалось о массовых случаях, когда пауки этого вида заползали в дома, где пугали местных жителей. Энтомологи тогда напомнили, что этот вид пауков не представляет опасности для человека.