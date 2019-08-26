https://static.news.ru/photo/d9774d2e-c811-11e9-a3f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tamaki Sono/flickr.com

Сообщение Росгидромета о том, что после ЧП на полигоне ВМФ РФ под Северодвинском в воздухе сформировалось облако радиоактивных инертных изотопов, должно настораживать, заявил член общественного совета «Росатома» Валерий Меньшиков.

Он предположил, что речь в отчёте ведомства идёт, в том числе, о Стронции-90, пишет НСН . Период его полураспада — около 30 лет.

Это достаточно опасный излучатель радиоактивности. Наиболее опасен он для человека, хотя, конечно, не желательно, чтобы он попадал и в биосферу. В данном случае, надо очень ограничить доступ людей в те «пятна», где обнаружены эти изотопы, — объяснил ядерщик в беседе со « Свободной прессой ».

Инцидент произошёл на военном полигоне под Северодвинском 8 августа во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. По данным Минобороны, погибли два человека, а Росатом объявил о пяти умерших сотрудниках госкорпорации и троих госпитализированных.

Ранее News.ru сообщал, что угрозы здоровью жителей Архангельской области после ЧП на военном объекте в районе города Северодвинска нет. Об этом заявил глава региона Игорь Орлов.