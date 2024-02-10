«Ядерное миролюбие»: генерал раскрыл, чем Россия «запугала» НАТО Липовой: Россия применит ядерную триаду в случае нападения НАТО

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Сергей Липовой

Главным сдерживающим фактором России является миролюбие к своим соседям, и НАТО следует помнить об этом, заявил в разговоре с NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он отметил, что в случае неизбежности нападения со стороны Альянса Москва применит весь свой арсенал, в том числе ядерную триаду.

Столтенбергу стоит помнить главные сдерживающие факторы России: миролюбие по отношению к своим соседям. У нас все свое: свои ресурсы, огромная территория, своя культура, своя жизнь. Не трогайте нас, мы сами построим свое будущее, — заявил Липовой.

Однако, отметил он, Европе не нравится подобный расклад. В связи с этим она нуждается в том, чтобы постоянно держать себя в страхе, так как это служит оправданием существования НАТО. При этом, если Россия почувствует неизбежную угрозу в свой адрес, незамедлительно будут задействованы все доступные средства — гиперзвуковое, лазерное и ядерное оружие, считает он.

Но Москве это не надо. В НАТО признают первенство РФ в ряде оборонных областей, поэтому страшилки никуда не исчезают, хотят выбить побольше денег для создания своих аналогов наших «Кинжалов», «Авангардов» и стратегических ракетных комплексов, — резюмировал Липовой.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс должен подготовиться к возможности многолетней конфронтации с Россией, которая может продлиться десятилетия. При этом он отметил, что блок не стремится к войне с Москвой.

Кроме того, замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что руководство Молдавии настроено на милитаризацию страны и создание «антироссийского плацдарма» по примеру Украины. Он предупредил Кишинев о последствиях «партнерства» с НАТО, которые отчетливо видны на примере соседней страны.