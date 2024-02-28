«Ядерная смесь»: психолог раскрыла, почему ответы Тинькова Дудю стали мемом Психолог Авилова: Тиньков в интервью Дудю не пытался кому-то понравиться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Олег Тиньков

Ответы российского бизнесмена Олега Тинькова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) весной 2022 года стали мемами, поскольку предприниматель предстал перед аудиторией как авторитет без маски социального давления, заявила в беседе с NEWS.ru психолог Ольга Авилова. По ее словам, это является самой «ядерной смесью». Она подчеркнула, что предприниматель не пытался кому-то понравиться, а также использовал простые речевые конструкции и проявлял искренние эмоции.

Мы видим не просто харизматичного Тинькова. Мы видим авторитета без маски социального давления. А это — самая ядерная смесь. В его словах нет желания кому-то понравиться, угодить интервьюеру или аудитории. Отсутствует манипуляция зрителем и зритель это чувствует. Он просто живет свою жизнь в этом интервью. Мы узнаем Олега Тинькова и по образу, и по голосу. Это бренд, который жил и становился вместе с нами. В нашем поколении этот бренд уже заякорился как значимый, — заметила Авилова.

Как отметила эксперт, по видео создается ощущение, что Тиньков не говорит на камеру, а беседует с товарищем за столом. В какие-то моменты интервью бизнесмен и вовсе напоминает соседа по даче, подчеркнула Авилова. Психолог также обратила внимание на открытость и честность Тинькова во время беседы с Дудем. Она объяснила, что бизнесмен проявился как уязвимый и эмоциональный человек, что нашло большой отклик в душах людей.

В этом интервью Олег Тиньков проявляется как открытый, честный, уязвимый и эмоциональный человек. В этом весь секрет нахождения такого большого отклика в душах людей, — заявила Авилова.

Продюсер Павел Рудченко ранее заявил, что харизма и финансовые влияния со стороны Запада сделали популярными различные видео Дудя. По его словам, зарубежные СМИ особенно интересовались российским журналистом из-за его «русофобской настроенности».