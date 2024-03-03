Яд Галкина, заявление Бурунова о РФ, военные сборы — 2024: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Разошедшиеся в Сети слова актера Сергея Бурунова о России, приватные данные о певце SHAMAN, которые раздали гостям и участникам «Золотого Граммофона», шутка юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) об оставшихся в РФ популярных исполнителях, указ президента Владимира Путина о проведении новых военных сборов — эти и другие новости были в центре внимания СМИ и соцсетей. Подробности и последствия главных событий недели — в обзоре NEWS.ru.

Что сказал Бурунов про Россию

На днях актер Сергей Бурунов встретился со студентами РТУ МИРЭА. Один из молодых людей спросил артиста, как Бурунов «ощущает душой и сердцем» свою страну. Звезда российских сериалов ответил, что не может жить без Родины и во время гастролей его душит тоска и ностальгия.

«Я без России не могу. Я не смогу, потому что здесь все, здесь люди. Когда был во Франции и вел „Форт-Боярд“ в 2021 году, <...> нас поселили в 500 километрах от Парижа на острове. <...> Меня стала так душить ностальгия. Я очень хотел борща и в баню. Невероятная тоска. Я понял, что не смогу здесь жить», — ответил актер.

По его словам, за рубежом ему было очень тяжело, поэтому, когда артист прилетел домой, он был счастлив.

«У каждого из нас есть воспоминания, ощущения, места, люди, которые у тебя вот здесь [в сердце] есть и без которых ты не можешь [жить]. У меня тоже есть, Я без этого не смогу. И это всё находится здесь. Я не смогу без этого, я умру», — признался актер.

Слава пришла к актеру после сериалов «Ивановы-Ивановы» и «Полицейский с Рублевки». Зрители полюбили артиста за эмоциональность и харизматичность, хотя в жизни Бурунов совсем не похож на своих героев.

«Я был абсолютный интроверт. До сих пор мой директор удивляется — как такой человек выбрал самую публичную профессию? Есть такое мнение: почему вы пошли в артисты — чтобы меня любили», — пояснял в интервью Игорю и Вадиму Верникам звезда российского кино.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Бурунов

Артист не стал скрывать, что в детстве ему не хватило родительской любви, которая дает чувство уверенности. Верник отметил, что актер благодаря профессии взял реванш и смог получить признание всей страны. Слова Игоря растрогали актера до слез.

Бурунов ни разу не был женат и не имеет наследников. О своих романтических отношениях он не распространяется. По мнению актера, причиной отсутствия жены стала загруженность на съемках, ведь иногда артист не появлялся дома по полгода. Бурунов признался, что думает о детях, но «те, от кого хотел, разлюбили».

«Рано или поздно, конечно, нужно, чтобы дома кто-то ждал и чтобы кому-то можно было выговариваться, иначе можно сойти с ума. Мне, с моими мозгами и рефлексией, нужно выговариваться», — подчеркивал Сергей в интервью ОК!

Какое-то время Бурунов страдал из-за клинической депрессии. В интервью Надежде Стрелец он признался, что принимал антидепрессанты во время пандемии.

«Раньше боялся принимать, хотя мне прописывали, но не настолько остро этот вопрос стоял. После трагических событий думал, что справлюсь сам. Но это все, оказывается, копится и начинает жить автономно. Эти состояния нервной системы тобой не контролируются: в любой момент могут начаться панические атаки, упаднические настроения», — рассказывал актер в интервью YouTube-шоу «Стрелец-молодец».

Кто и зачем распространяет «компромат» о SHAMAN

На неделе стало известно, что журналистам раздали «компромат» на певца SHAMAN во время музыкальной премии «Золотой Граммофон», которая прошла в Санкт-Петербурге. Представители прессы получили подборку высказываний лидера группы «Земляне» и владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселева, в которых он критикует артиста. СМИ предположили, что данный ход может больно ударить по SHAMAN.

Например, Киселев как-то обвинил SHAMAN в неискренности. Владелец РМГ рассказал о случае на ВДНХ, когда певец исполнял гимн России вместе с приглашенными из новых регионов детьми.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN

«Одно из многих подтверждений — для исполнения гимна на ВДНХ вместе с SHAMAN были приглашены дети из новых регионов России. Они на морозе старались, пели. Но на федеральном телеканале их голоса затерли, остался только SHAMAN и пара стоящих рядом артисток», — говорилось в сообщении.

Между тем шоумен Стас Барецкий ранее заявил, что SHAMAN подкупает своей яркостью, но ему стоило бы переключиться с поп-музыки на другие жанры. Он считает, что певцу необходимо сосредоточиться на патриотической теме. По его мнению, некоторые россияне негативно относятся к артисту из-за его нарядов. Но при этом, как отметил Барецкий, SHAMAN считают честным и его имидж ничем не испорчен.

Кого призовут на военные сборы в 2024 году, как это связано с мобилизацией

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в 2024 году на военные сборы россиян, пребывающих в запасе, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Президент поручил правительству страны и региональным властям обеспечить выполнение всех мероприятий, которые связаны с призывом на военные сборы и их проведением.

«Постановляю призывать в 2024 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках Национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», — сказано в тексте приказа.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не стоит путать военные сборы с мобилизацией. Военные сборы для пребывающих в запасе — это плановое и ежегодное мероприятие, в котором участвуют те, кто во время срочной службы или обучения на военной кафедре в вузе получил востребованные военно-учетные специальности.

Депутат Госдумы Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru объяснил, что сборы необходимы для того, чтобы запасники научились действовать в составе подразделений, то есть главное — пройти боевое слаживание.

«Это серьезная работа, но сначала, еще раз говорю, в эти части, которые будут на сборах, безусловно, должны призывать имеющих военно-учетную специальность, для того чтобы восстановить свои навыки. Там ведь самое главное — пройти боевое слаживание и научиться действовать в составе подразделений, частей и соединений», — сказал парламентарий.

Срок продолжительности военных сборов — не более двух месяцев, вызывать на военные сборы могут не чаще чем раз в три года.

«Продолжительность сборов не может превышать двух месяцев. Общая же продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин за время пребывания в запасе, не может превышать 12 месяцев. Периодичность призыва на учебные сборы — не чаще одного раза в три года. Призыв на проверочные сборы осуществляется независимо от прохождения учебных сборов», — говорится на сайте Минобороны РФ.

От сборов освобождаются женщины, забронированные россияне на период мобилизации и в военное время, сотрудники органов внутренних дел, Нацгвардии, противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и таможенных органов.

Призывать на сборы не будут гражданский персонал ВС РФ и других войск, работников авиационного и железнодорожного транспорта, летно-технический состав этих организаций, плавающий состав морского и речного флота, а также рыбной промышленности в период навигации, россиян, занятых на посевных и уборочных работах, педагогических работников образовательных учреждений.

Помимо этого, от военных сборов освобождаются обучающиеся по очной или очно-заочной форме обучения, кто имеет трех и более несовершеннолетних детей, члены российского парламента, руководители высших органов государственной власти и главы регионов.

Уволенные с военной службы россияне также имеют право на освобождение от военных сборов в течение двух лет с момента увольнения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как Галкин пошутил над Лепсом и Долиной, почему смешно не всем

Максим Галкин может лишиться замка в подмосковной деревне Грязь, где он проживал со своей супругой Аллой Пугачевой до отъезда из России, однако это не мешает ему едко шутить над оставшимися в стране коллегами. Как отметили пользователи Сети, высказывания юмориста «так дышат ядом».

На днях СМИ сообщили, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру. Он попросил проверить, правда ли Галкин во время концертов за границей обвиняет российскую армию в преступлениях на Украине, и если артист действительно делает это — конфисковать его недвижимость по закону, принятому 14 февраля (о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ).

Между тем Галкин на концерте в США назвал звезд российской эстрады кооперативом «Судорога». Так юморист пошутил над Российской музыкальной ассоциацией, в которую входят Григорий Лепс, Олег Газманов, Надежда Бабкина и Лариса Долина.

В своей речи супруг 74-летней Аллы Пугачевой заявил, что в ассоциацию входят артисты старше 70 лет, поэтому и логичнее было бы назвать общество кооперативом «Судорога». При этом артист сказал, что он не относится к эйджистам (не дискредитирует людей по возрасту).

Читайте также:

Дисквалифицированная Валиева нашла себе новое занятие

Названы сроки краха второй линии обороны ВСУ

Соседов назвал имена певиц, которым нельзя исполнять гимн России