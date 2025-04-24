Яблоки в творожном кляре — нежный ПП-десерт. Идеальный вариант для полезного завтрака или перекуса: сочные яблоки в воздушном творожном «одеяле». Готовится за 10 минут! Для ПП-варианта жарьте на антипригарной сковороде, для золотистости — на масле.
Ингредиенты (на 2 порции)
- 1 крупное яблоко (или груша/банан)
- 180 г обезжиренного творога
- 2 яйца
- 40 г рисовой муки (можно овсяную)
- 50 мл кефира 1%
- 1/2 ч. л. разрыхлителя
- 1 саше подсластителя (или 1 ст. л. меда)
- Корица/ваниль — по вкусу
Приготовление
1. Кляр. Взбейте творог с яйцами и кефиром до гладкости. Добавьте муку, разрыхлитель и подсластитель.
2. Яблоки. Нарежьте очищенные плоды кольцами 0,5 см. Удалите сердцевину.
3. Жарка. Обмакните яблочные дольки в кляр. Жарьте на сухой антипригарной сковороде 2–3 минуты с каждой стороны.
Подача. Полить медом или сиропом топинамбура. Посыпать корицей и тертым миндалем.
КБЖУ на 100 г: 132 ккал | 12 г белка | 3 г жиров | 13 г углеводов.
Ранее мы делились рецептом, который заменит сырники. Готовим обалденные творожные лепешки!