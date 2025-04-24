Яблоки в творожном кляре! Готовим вкусный завтрак за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблоки в творожном кляре — нежный ПП-десерт. Идеальный вариант для полезного завтрака или перекуса: сочные яблоки в воздушном творожном «одеяле». Готовится за 10 минут! Для ПП-варианта жарьте на антипригарной сковороде, для золотистости — на масле.

Ингредиенты (на 2 порции)

1 крупное яблоко (или груша/банан)

180 г обезжиренного творога

2 яйца

40 г рисовой муки (можно овсяную)

50 мл кефира 1%

1/2 ч. л. разрыхлителя

1 саше подсластителя (или 1 ст. л. меда)

Корица/ваниль — по вкусу

Приготовление

1. Кляр. Взбейте творог с яйцами и кефиром до гладкости. Добавьте муку, разрыхлитель и подсластитель.

2. Яблоки. Нарежьте очищенные плоды кольцами 0,5 см. Удалите сердцевину.

3. Жарка. Обмакните яблочные дольки в кляр. Жарьте на сухой антипригарной сковороде 2–3 минуты с каждой стороны.

Подача. Полить медом или сиропом топинамбура. Посыпать корицей и тертым миндалем.

КБЖУ на 100 г: 132 ккал | 12 г белка | 3 г жиров | 13 г углеводов.

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