«Я знаю, ты крепкий»: Овечкин поддержал пострадавшего в «Крокусе» ребенка Овечкин поддержал пострадавшего в «Крокусе» восьмилетнего хоккеиста

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Овечкин

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не остался равнодушным и поддержал восьмилетнего хоккеиста клуба «Олимпийская деревня — 80», пострадавшего в теракте в «Крокус Сити Холле», передает «Советский спорт». Российский спортсмен пожелал мальчику скорейшего выздоровления.

Илья, привет! Это Александр Овечкин. Я слышал, что с тобой и твоей маленькой сестренкой случилась беда, ты сейчас находишься в больнице. Я знаю, ты крепкий, смелый, сильный парень, ты обязательно все выдержишь! А шрамы только украшают настоящего мужчину. Я желаю тебе скорейшего выздоровления, — сказал Овечкин.

Ранее сообщалось, что Российский Красный Крест (РКК) собрал более 1,2 млрд рублей для пострадавших и семей погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». В РКК поступила информация о первых сложных случаях. По решению спецкомиссии поддержку окажут детям, потерявшим одного или двух родителей в результате теракта, нуждающимся в материальной помощи пострадавшим, находящимся на лечении, а также тем, кто остался одним кормильцем в семье.

Также пресс-служба Минздрава Подмосковья сообщила, что в обновленном списке пострадавших при теракте 22 марта в Красногорске 124 имени. Врач больницы Красногорска Олег Варнавин отметил, что реанимационный период лечения у всех пострадавших окончен.