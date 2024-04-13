«Я знал, что они в безопасности»: знакомый Мартыновой рассказал о ее судьбе Политолог Чадаев усомнился, что Мартынова действительно хотела убить дочь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фигурантка «новгородского дела» Антонина Мартынова, которая 16 лет скрывалась от следствия после обвинений в покушении на убийство малолетней дочери, не пыталась намеренно лишить жизни девочку, заявил в своем Telegram-канале политолог Алексей Чадаев. Россиянку признали виновной в 2008 году, с тех пор она жила в РФ, но не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Я ничего не знаю о том, как она скрылась от следствия и где была все это время. Но я знал от Кирилла [Мартынова] (внесен Минюстом РФ в список иноагентов — NEWS.ru), что они скрылись и в безопасности, — заявил Чадаев.

В свою очередь юрист Оксана Никитина отметила в комментарии РИА Новости, что Мартынову практически со стопроцентной вероятностью признают виновной. По ее словам, женщину присяжные признали виновной, а срока давности в деле нет, хоть и прошло столько лет. Известно, что россиянке грозит от шести до 15 лет лишения свободы, ее также могут привлечь к ответственности за побег из-под следствия, максимальное наказание по этому делу составляет четыре года тюрьмы.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Антонина Мартынова последние пять-шесть лет жила в Ставрополе. По данным канала, несколько лет назад она купила дом на Симметричном проезде, его стоимость составила 10 млн рублей.