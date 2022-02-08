В Сети продолжают обсуждать историю учительницы Серафимы Сапрыкиной из Санкт-Петербурга, которую уволили за чтение школьникам стихов Хармса и Введенского. Руководству гимназии якобы не понравилось, что педагог решила прочитать ученикам стихи «врагов народа». NEWS.ru опросил бывших сотрудников и учащихся образовательного учреждения. Они высказались о директоре неоднозначно. Сама же руководитель заявила, что не вынуждала учительницу увольняться и та ушла по собственному желанию.

6 февраля в социальной сети Facebook появилось сообщение от пользователя Серафимы Сапрыкиной. Девушка рассказала, что работала педагогом-организатором в питерской гимназии № 168, но была уволена руководителем образовательного учреждения.

С пугающе искаженным гневом лицом приказала мне уволиться, так как я читала десятиклассникам стихи «врагов народа» и «пособников фашистов» Введенского Александра Ивановича и Хармса Даниила Ивановича. Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и замучены за свои «преступления», и их стихи можно обсуждать только «на ваших богемных кухнях» <...>. Я хотела бы, чтобы об этом узнали в ГОРОНО и в СМИ, я желаю, чтобы сталинисты вели свои речи на своих кухнях и шёпотом, я желаю чудесным детям других директоров, — написала Сапрыкина в Facebook.

Серафима Сапрыкина Соцсети

Бывшие ученики и сотрудники гимназии № 168 в Санкт-Петербурге рассказали NEWS.ru о директоре Светлане Лебедевой. Их оценки личности руководителя разделились.

Светлана Лебедева Соцсети

Проходивший педагогическую практику в школе Алексей Стрижинский сообщил NEWS.ru, что в гимназии была очень неприятная атмосфера и завучи придирались к разным мелочам, вроде внешнего вида педагогов. Поэтому после короткой практики он сделал вывод, что работать педагогом здесь не хочет.

Они готовы были делать выговор за значки на сумке, распущенные волосы и крест на шее. Поэтому я почти не удивлён нелепой ситуацией, возникшей сейчас с Серафимой, — рассказал он.

Директор Светлана Лебедева ведёт себя приветливо с учениками, но перепоручает воспитательную работу завучам, заставляя их действовать гораздо строже, чем те хотели, сообщил нашему корреспонденту бывший ученик гимназии Роман. Он добавил, что руководитель образовательного учреждения «авторитарная, мягко скажем, и странная, двуличная женщина».

Некоторые, напротив, высказались в адрес руководителя позитивно. Бывшая ученица Анна Довгань сообщает, что Лебедева «прекрасный человек», в меру строгая, но при этом уважительно относится ко всем ученикам. С ней согласен и бывший ученик Роман Шаров. В беседе с NEWS.ru он сообщил, что Лебедева «хороший человек и директор».

Я в своей школе после выпуска в 2020 году бываю достаточно часто. Со всеми учителями в прекрасных отношениях, в том числе и с директрисой. Эта учительница появилась в школе только в этом году и работала при библиотеке. Больше ничего о ней не знаю, — сообщил Роман.

NEWS.ru обратился к действующим сотрудникам и ученикам образовательного учреждения с просьбой высказать мнение о руководителе и ситуации. Все отказались от комментариев. С самой Серафимой Сапрыкиной нам также пообщаться не удалось.

Директор гимназии № 168 в Петербурге Светлана Лебедева заявила журналистам, что не вынуждала уволиться педагога-организатора и школьного библиотекаря Серафиму Сапрыкину. Сотрудница уволилась по согласованию с ней одним днём по собственному желанию, поскольку нашла другую работу.

Светлана Лебедева сообщила, что высоко ценит творчество Даниила Хармса и не называла его и Введенского «врагами народа» или «пособниками фашистов». Претензии к учительнице же были связаны только с выбором ей момента для урока на эту тему. Лебедева отметила, что учительница (а её официальная должность звучит как библиотекарь, педагог-организатор), если она хотела изменить учебный план, должна была согласовать свою тему с завучем по воспитательной работе или с директором. Однако педагог этого не сделала, а на занятии рассказала десятиклассникам о репрессированных поэтах. В свою очередь сама Сапрыкина утверждала, что свой урок она согласовала с завучем, и «та была от идеи в восторге».

Светлана Лебедева Соцсети

Случившееся в питерской школе назвала «невероятным безумием» филолог, лингвист, педагог Людмила Зубова. В беседе с NEWS.ru она отметила, что в творчестве Александра Введенского и Даниила Хармса «ничего крамольного для детей нет», это талантливые авторы, которые писали прекрасные стихи.

С ней согласен и российский историк, филолог Владимир Рудаков, он назвал Хармса и Введенского «одними из самых выдающихся поэтов XX века». Эксперт сообщил NEWS.ru, что если бы в прочитанных учительницей стихах были вещи, не предназначенные для детских ушей, педагоги бы инициировали проверку контролирующих органов. Но этого не произошло. Из чего можно сделать вывод о «неадекватности отдельных сотрудников школ».

Я думаю, что городские власти в СПБ займутся этим вопросом и выяснят, насколько директор, которая так реагирует на классические произведения, соответствует той должности, которую она занимает. Этот случай странный и не вписывающийся ни в какую логику. Владимир Рудаков российский историк, филолог российский историк, филолог

Учительской корпус в России — одна из самых консервативных групп общества, сообщил NEWS.ru научный руководитель центра изучения общественного мнения Левада-Центра (признан Минюстом иностранным агентом), социолог Лев Гудков. Даже приход в школы молодых педагогов не способен это исправить.

Молодые учителя в массе своей конформисты, они быстро приспосабливаются к существующей системе. Кто не хочет этого делать, надолго в школе не задерживается. Интересных и талантливых, действительно любящих детей очень мало. Это штучный товар, исключительные вещи. Лев Гудков научный руководитель Левада-Центра научный руководитель Левада-Центра

По его мнению, педагоги поддерживают «генеральную линию», которая основана на традиционных ценностях, культе прошлого (в первую очередь советского), а уроки, посвящённые репрессированным поэтам, — явное отклонение от него. Поэтому работники образования со стажем, особенно пожилые, так резко реагируют на подобные инциденты, считает Гудков.