«Я же девочка»: жительница Петербурга попросила простить её за ДТП

Жительница Санкт-Петербурга Екатерина Голубева устроила аварию и признала вину, но попросила не наказывать её, так как «она девочка». Об этом говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы города.

Я же девочка, меня надо простить, — заявила она.

Голубева получила права в начале июля и спустя неделю попала в ДТП. За рулём арендованной машины она врезалась в другой автомобиль. Женщина вышла из транспортного средства, посмотрела на повреждения, а затем уехала с места аварии. Через некоторое время она вернулась с друзьями, но и в этот раз не оставила информации о себе.

Сотрудники правоохранительных органов составляли на неё административный протокол об оставлении места ДТП. Несмотря на просьбы женщины, Колпинский районный суд лишил её прав на год.

Ранее в Красноярском крае 13-летняя девочка угнала автомобиль марки Toyota Carina. Школьница не справилась с управлением и попала в ДТП.