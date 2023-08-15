«Всю семью сразу потеряли»: очевидцы о последствиях взрыва в Махачкале Свидетели трагедии рассказали, как развивались события на месте происшествия

Фото: МЧС РФ

Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале

Очевидцы в соцсетях делятся подробностями трагедии в Махачкале, где взрыв унес жизни десятков человек. 14 августа около 22:00 в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, в результате чего прогремел мощный взрыв. По последним данным, 35 человек погибли, 75 получили травмы разной степени тяжести. 15 августа в Дагестане объявили днем траура. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Рассказы очевидцев трагедии — в материале NEWS.ru.

Как развивались события

По словам очевидца Расула Шихмагомедова, рядом с заправкой был автосервис, туда заехала машина с неправильно установленным газобаллонным оборудованием. Она и взорвалась, утверждает он.

«Пошла цепная волна, и взорвались две из 8 цистерны на АЗС, а потом и машины, которые были рядом, тоже начали взрываться», — пишет Расул в паблике «Подвал Дагестана».

По данным паблика «Голос Дагестана», когда загорелась машина в автосервисе, вокруг стали собираться люди, чтобы посмотреть на происходящее. О первых минутах после ЧП рассказал работник АЗС. После взрыва в соседнем автосервисе ему повезло остаться в сознании.

«После взрыва на голову что-то свалилось, ничего не видел», — говорит очевидец.

По его словам, несмотря на темноту, пыль и многочисленные ушибы, ему удалось выбраться из-под обломков вместе со своим напарником.

На месте ЧП в момент взрыва оказался и пользователь по имени Магомед.

«Я за доли секунды отключился. Потом пришел в себя. Все горит, выбежал. Пробежал метров 200, затем второй взрыв произошел», — объяснил пострадавший.

Фото: СК РФ Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале

По его словам, он отделался порезами и ушибами. На кадрах он обнимает заплаканную мать, с которой воссоединился после своего спасения.

В паблике «Нетипичная Махачкала» пишут, что взрывную волну было слышно во всех частях города.

«У жителей Махачкалы в квартирах и домах ощущалась взрывная волна, у некоторых она ощущалась в виде открытия окон и смещения мебели», — говорится в паблике.

Очевидцы утверждают, что во время взрыва якобы полностью сгорел автобус с людьми. Уже утром в паблике «Голос Дагестана» появилось видео, на котором видны последствия взрыва.

«Сестра двоюродная работает в центральной больнице, в ужасе рассказывает и ревет, как девушка молодая там мучилась вся почерневшая и от боли умоляла криком прочитать ей Ясин (суру Корана. — NEWS.ru). Бедная уже сама себе смерти желала», — оставила комментарий под видеозаписью пользовательница Амина.

Как местные жители помогали друг другу и медикам

Экстренные службы, прибыв на место, начали помогать эвакуироваться прохожим и пострадавшим, пишут очевидцы.

«Все наши спецслужбы: скорая помощь, пожарные и полицейские работают усердно. Спасибо им. Отдельное спасибо простым людям», — написали администраторы Telegram-канала «Голос Дагестана / новости Дагестана».

Пользователь Cosmo Cosmo пишет, что, помимо полиции, медиков и спасателей, помогали друг другу и простые люди.

«Там очень много кто помогал, работники разогнать не могли, МЧС останавливало парней, они в заправку хотели зайти, скорее всего, в начале шок был, а после Алх1амдулиллягь — как мужчины себя повели», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены без изменений. — NEWS.ru).

Ночью местные жители собрались около станции переливания крови. Telegram-канал «Голос Дагестана / новости Дагестана» опубликовал информацию о том, что сейчас медики принимают тех, кто уже был донором в этом центре.

«Нужна отрицательная кровь, и сейчас не принимают тех, кто сдает в первый раз, потому что очень долго заносить новых людей в базу,» — говорится в Telegram-канале.

Несмотря на поздний час, около станции переливания крови собралось большое количество людей, желающих помочь пострадавшим. Видеозаписи оттуда распространяют местные сообщества в соцсетях.

Как искали пропавших, родственников пострадавших

Еще до полуночи местные жители начали публиковать информацию о неопознанных пострадавших. Например, в Telegram-канале «Нетипичная Махачкала» появилась фотография девочки с подписью:

«В Новолакской больнице (новостной) находится ребенок до пяти лет. Живая. Ищут родителей. Забрали с места взрыва».

Приблизительно через час там же написали, что маму девочки нашли, «она в больнице, ей оторвало ногу». Там же поместили объявление о подростке, который работал на автомойке неподалеку от места происшествия.

«Родные разыскивают 14-летнего мальчика. По имеющейся информации, он работал на автомойке неподалеку от места происшествия. И теперь не выходит на связь», — говорится в объявлении.

В Telegram-канале разместили фотографии других людей, пропавших без вести после взрыва. В разных соцсетях публиковали и списки пострадавших.

Как местные жители отреагировали на события

Множество людей в соцсетях выражали соболезнования семьям погибших, сочувствовали пострадавшим, предлагали помощь.

«Все мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся. Тяжелая ночь для Дагестана. Не забудьте сделать дуа (личная мольба мусульманина на родном языке. — NEWS.ru) за погибших, пострадавших и пропавших. Соболезнования всем родным погибших», — написали администраторы в паблике «Подвал Дагестана».

Пользователь Мурад Магомедов прокомментировал пост о людях, найденных погибшими.

«Пусть Аллах воссоединит их в раю. Какая трагедия для матерей, для близких. Всю семью сразу потеряли. Ребенка, внука», — написал он.

Однако некоторые пользователи стали писать о том, что после трагедии нужно устроить «жесткий разбор полетов».

«Задача на сегодня — спасти максимальное количество людей. Ну а завтра уже жесткий разбор полетов. Думаю, на этот раз просто увольнения рядовых работников недостаточно. Уголовные дела и реальные тюремные сроки для всех тех, кто допустил это», — говорится в том же паблике.

Пользователь Ruslan Mamedov тоже оставил критический комментарий под постом о том, что 15 августа в Дагестане объявили днем траура.

«У нас проблемы решаются только после таких последствий, стоит обратить внимание на заправки в городе, одна за другой, не первый раз заправка взорвалась, спущенные флаги ситуацию не поменяют, родным терпения», — считает Ruslan Mamedov.

Фото: mchs.gov.ru Пожар на автозаправочной станции в Махачкале Фото: mchs.gov.ru Пожар на автозаправочной станции в Махачкале Фото: mchs.gov.ru Пожар на автозаправочной станции в Махачкале Фото: mchs.gov.ru Пожар на автозаправочной станции в Махачкале Фото: mchs.gov.ru Пожар на автозаправочной станции в Махачкале Фото: mchs.gov.ru Пожар на автозаправочной станции в Махачкале Фото: mchs.gov.ru Пожар на автозаправочной станции в Махачкале Фото: mchs.gov.ru Пожар на автозаправочной станции в Махачкале Фото: mchs.gov.ru Пожар на автозаправочной станции в Махачкале Фото: mchs.gov.ru Пожар на автозаправочной станции в Махачкале Фото: mchs.gov.ru Начальник Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Нариман Казимагамедов Фото: mchs.gov.ru Начальник Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Нариман Казимагамедов Фото: mchs.gov.ru Пожар на автозаправочной станции в Махачкале Фото: mchs.gov.ru Пожар на автозаправочной станции в Махачкале Фото: mchs.gov.ru Работы по разбору завалов и поиску пострадавших на месте пожара на АЗС в Махачкале Фото: mchs.gov.ru Работы по разбору завалов и поиску пострадавших на месте пожара на АЗС в Махачкале Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС Автомобили сотрудников скорой медицинской помощи на месте происшествия Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС Автомобили сотрудников скорой медицинской помощи на месте происшествия Фото: t.me/mchsdagestan Самолет МЧС Фото: t.me/mchsdagestan Самолет МЧС Фото: t.me/mchsdagestan Самолет МЧС Фото: t.me/mchsdagestan Самолет МЧС

Поддержку дагестанцам выразили и жители других регионов России. Например, пользователь Biyache Berge из Чечни написал:

«Чеченцы с вами, пусть Аллах поможет. Соболезнования родным погибших, ужасная трагедия».

Пользователи начали писать не только в комментариях к постам в публичных каналах и пабликах, но и на своих личных страницах.

«От всех соотечественников, живущих в Республике Хакасии, и лично от себя хочу выразить глубочайшие соболезнования главе Республики Дагестан, всему братскому народу Дагестана, родным и близким погибших при взрыве на АЗС в Махачкале. Скорейшего выздоровления пострадавшим. ХРОО „Менин Кыргызстаным“», — написал Марс Жумабаев.

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