Аксенов: Крым может изъять имущество граждан Украины

Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал изъять в пользу России торговые объекты в Крыму, принадлежащие украинским предпринимателям, которые поддерживают «дестабилизацию обстановки». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Есть ещё ряд украинских деятелей, которые состоят в «партиях войны», которые выступают за дестабилизацию... Ряд крупных торговых объектов будут рассмотрены как потенциальные объекты для наложения ареста и изъятия в пользу российского государства, — заявил он.

Аксёнов также добавил, что выступает за введение на полгода госрегулирования цeн на основные продукты питания «на определённый период». Cоответствующие предложения направлены в правительство России,

Предлагаем ввести на полгода ограничения на основные наименования продовольствия в первую очередь, — сказал Аксёнов.

24 февраля Аксёнов заявил, что водная блокада Крыма фактически прекращена. Это стало возможно благодаря действиям Вооружённых сил РФ в Новой Каховке. Поступать воде на полуостров, по его словам, мешала искусственная преграда, перекрывавшая русло канала.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.