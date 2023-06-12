«Я в восторге»: Кирпичникова после отказа от спортивного гражданства РФ Сменившая гражданство пловчиха Кирпичникова пообещала выиграть много медалей для Франции

Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сменившая спортивное гражданство пловчиха Анастасия Кирпичникова пообещала выиграть много медалей для Франции, передает агентство AFP. После одобрения смены спортивного гражданства Международной федерацией водных видов спорта и завоевания титула чемпиона Франция на дистанции 400 метров вольным стилем она отметила, что «испытывает восторг» по этому поводу.

Я в восторге, этот первый титул очень важен для меня. Ждала этого очень долго. Надеюсь выступить еще лучше на дистанциях 800 и 1500 метров. Теперь мне легче тренироваться, потому что я мотивирована принять участие в чемпионате мира за Францию. Франция — моя вторая страна, это мой дом. Я хочу выиграть много медалей для Франции, — сказала Кирпичникова.

Спортсменка последние четыре года проживает во Франции.

Ранее бывший сотрудник Агентства нацбезопасности Соединенных Штатов Эдвард Сноуден заявил, что не собирался оставаться в России после бегства из США. Он отметил, что РФ должна была стать промежуточной точкой для дальнейшего перемещения в одну из стран Латинской Америки. Он рассказал, что после прилета в московский аэропорт Шереметьево находился в транзитной зоне воздушной гавани 40 дней, пытаясь запросить убежище в различных странах. Некоторые из них опасались последствий со стороны США, другие не могли пообещать гарантий безопасности, уточнил Сноуден. За неимением других вариантов беглый сотрудник АНБ США решил остаться в России.