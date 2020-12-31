«Я в ужасе»: звезда фильма «Морозко» прокомментировала смерть Коренева

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Актриса Наталья Седых, сыгравшая с Владимиром Кореневым в фильме «Дети Дон Кихота», прокомментировала смерть артиста.

По её словам, Коренев оставил о себе неизгладимое впечатление.

Я в ужасе, я в ужасе! Я с ним пересекалась всего в одном фильме, но я его оцениваю, как <...> у него потрясающая внешность, актёрские данные, ну просто звезда голливудская отдыхает по сравнению с ним, — подчеркнула 72-летняя Седых.

Она отметила, что талант ушедшего из жизни артиста «за гранью каких-то возможностей человечества», а его внешность, особенно голубые глаза, была абсолютно уникальной и неповторимой, передаёт 5-tv.ru.

Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Владимир Коренев оставил достойный след в истории. Его роли запомнятся почитателям его таланта.

Владимир Коренев ушёл из жизни в возрасте 80 лет. По словам его дочери Ирины, здоровье актёра подкосил коронавирус. Он находился в «красной зоне» в больнице.

Вся театральная карьера Коренева прошла в Московском драматическом театре имени Станиславского, который ныне известен как «Электротеатр Станиславский». Артист пришёл туда в 1961 году. Там же служат его жена Алефтина Константинова и дочь Ирина.