«Я в шоке»: мать пензенской школьницы оценила ситуацию с жалобой силовикам

https://static.news.ru/photo/3d0cb7b4-7740-11eb-923e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родители 15-летней школьницы из Пензы, которую допрашивали сотрудники полиции после заявления директора гимназии с просьбой проверить пост девочки в соцсети на экстремизм и призывы к свержению государственного строя, перевели её в другое учебное учреждение.

По словам матери, которую зовут Татьяна Петровна, никто из гимназии № 66 Веры Махониной не счёл нужным обсудить с ними данную ситуацию. Там просто отдали документы.

Женщина уточнила, что изначально претензии к посту её дочери на странице во «ВКонтакте» предъявила не директор, а классный руководитель.

Классная мне написала СМС, что нужно удалить пост. Насколько понимаю, это у них стандартная практика — просматривать социальные сети детей. Но в данном случае понятно, что сверху ей дали задание, — рассказала Татьяна.

Мать пыталась убедить дочь удалить пост, однако та отказалась, отметив, что в нём нет ничего противозаконного.

Допрос в городском управлении МВД Татьяна Петровна назвала «кошмаром». Их три часа водили по кабинетам, при этом не проявляя особой вежливости.

Я в шоке, что на пустом месте такое происходит. Конечно, сказала дочери после этого, что не надо ничего такого больше делать и высовываться. Мне кажется, это вообще позиция такая в стране нашей должна быть сейчас, — призналась женщина.

При этом она добавила, что будет и впредь защищать своего ребёнка, передаёт Znak.com.

Как писал NEWS.ru, ранее ученица школы № 66 Пензы, на которую пожаловалось силовикам руководство образовательного учреждения за политические посты в соцсетях, рассказала, что теперь её хотят поставить на учёт в полиции.

Причиной для проверки стал пост в социальной сети «ВКонтакте». Девушка опубликовала сообщение об акции парламентской КПРФ, которая планировалась на 23 февраля в Пензе. Руководство школы потребовало от неё удалить записи и «не лезть в политику».

После этого заместитель директора школы Вера Махонина написала на девочку заявление в полицию с требованием проверить пост на экстремизм и призывы к свержению правящего режима.