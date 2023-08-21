«Я устала»: звезда шоу «Пацанки» написала подруге за час до своей гибели Участница шоу «Пацанки» Юлия Михайлова отправила СМС подруге за час до своей гибели

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Юлия Михайлова

25-летняя участница седьмого сезона реалити-шоу «Пацанки» Юлия Михайлова, выпавшая из окна многоэтажки в Рязани, отправила сообщение подруге за час до смерти, сообщает StarHit. Девушка пожаловалась на усталость, после чего больше не выходила на связь. Причину гибели женщины выясняют правоохранительные органы.

Не верю в это, только вчера разговаривали с ней. Последнее ее эсэмэс за час до смерти: «Я устала», — сообщила подруга Михайловой.

Ранее стало известно, что во время участия в седьмом сезоне «Пацанок» Михайлова придумала собственную биографию. Она рассказывала, что до проекта работала в эскорте, была жертвой насилия и страдала от алкогольной и наркотической зависимости. Кроме того, участница проекта носила на голове платок, чтобы защититься от всего мира. Непокрытая голова ассоциировалась у Михайловой с грязью и пороком.

Впоследствии выяснилось, что все эти слова женщины были неправдой. Звезда реалити-шоу объяснила, что пришла на проект ради популярности. Ей пришлось покинуть программу из-за лжи.

Победительница «Пацанок» Кира Медведева, комментируя новость о смерти Михайловой, отметила, что из-за желания посидеть на краю крыши друзья называли ее Человеком-пауком.