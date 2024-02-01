«Я тебя вырублю сейчас»: авиадебошир едва не сорвал рейс в Сочи Буйный пассажир угрожал «вырубить» полицейского и едва не сорвал авиарейс в Сочи

Утренний рейс из пермского аэропорта Сочи попал под угрозу срыва из-за буйного пассажира на борту лайнера, сообщает Telegram-канал Mash. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. На месте вызвали сотрудников полиции, одному из которых дебошир угрожал расправой.

Очевидцы опубликовали видеокадры разговора стража порядка с мужчиной, который отказывался вставать с кресла и пройти с полицейским. Сотрудник органа правопорядка вежливо просил дебошира встать, на что тот ответил ему угрозой. Как пишет канал, в итоге пьяного мужчину скрутили и вывели из салона самолета. Рейс вылетел с задержкой в полчаса.

Ранее самолет, следовавший из Москвы в Благовещенск, вынужденно сел в аэропорту Красноярска. Причиной посадки стало поведение одного из пассажиров. Он распивал алкоголь, вел себя агрессивно и отказывался выполнять требования экипажа воздушного судна. Дебоширом оказался 31-летний житель Амурской области, после инцидента его доставили в дежурную часть.

В декабре борт рейсом Хабаровск — Москва совершил экстренную посадку в аэропорту Нижневартовска из-за дебошира на борту. Непредвиденная стоянка продлилась больше двух часов. На борту находились 377 человек, в том числе 17 детей. Дебошир вступил в перепалку с бортпроводниками и нарушал общественный порядок на борту.