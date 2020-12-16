«Я сочувствую ему»: Путин прокомментировал дело Ивана Сафронова

https://static.news.ru/photo/169784a2-405d-11eb-9d31-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин высказался о деле советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, который обвиняется в передаче секретных сведений сотрудникам иностранных спецслужб. Путин допустил, что молодой человек «оступился» и в этом случае ему можно посочувствовать.

На большой пресс-конференции за Сафронова вступился журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников. Он считает, что Ивана можно простить, и выразил готовность за него поручиться.

Вы сказали, что он мог оступиться. Да, бывает, за это можно было бы простить. Но надо смотреть на степень общественной опасности содеянного. Ему вменяется шпионаж, а самый большой грех, который у нас, — предательство. Передача закрытой информации спецслужбе — предательство. Я даже могу ему посочувствовать, если он оступился. Но если он сознательно передавал информацию за вознаграждение, это многое о нём говорит. Суд должен это решать, — резюмировал Путин.

Ранее NEWS.ru писал, что Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, отказался от сделки со следствием, которую ему предложили в начале процесса. По словам его адвоката Ивана Павлова, «в самом начале уголовного преследования» его клиенту устно предложили заключить сделку со следствием. Обвиняемый предложение отверг и продолжил настаивать на своей невиновности.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года в Москве. Его обвиняют в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Сафронов уверен, что его задержание связано с журналистской деятельностью. Президент РФ Владимир Путин, комментируя дело, заявил, что уголовное преследование экс-журналиста связано исключительно с передачей секретных сведений.

Общение президента с журналистами и гражданами России началось на пять минут позже запланированного. Мероприятие проходит по видеосвязи: Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарёво, а представители СМИ — в московском Центре международной торговли и в региональных пресс-центрах. Вступительное слово президента длилось три минуты.