«Я схожу с ума»: Венедиктов о происходящем на Украине Экс-главред «Эха Москвы» Венедиктов заявил, что сходит с ума из-за происходящего на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Венедиктов

Главред закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал, что находится в ярости из-за происходящего на Украине и «сходит с ума». При этом он уточнил, что не прекращает общения даже с теми, кто придерживается противоположного мнения о сложившейся ситуации. По словам журналиста, нет смысла в том, чтобы представлять себя человеком «в чистом белом пальто» и говорить всем друзьям, «какие они ублюдки» из-за их позиции, сообщает РБК.

Вы думаете, что я действительно такой спокойный? Я схожу с ума, я в ярости. Но садиться со своими друзьями и рассказывать им, какие они все ублюдки и какой я ни в чем не виноватый в чистом белом пальто — ну хорошо, секунд семь это может занять. И что будет потом... Какой результат? — объяснил Венедиктов.

Экс-главред «Эха Москвы» уточнил, что всегда был «человеком компромисса» и пытался сохранять общение даже с теми, кто не разделяет его точку зрения. Также он рассказал, что не хочет уезжать из России, потому что способен приносить пользу именно здесь.

Пресс-служба компании «Конкорд» ранее опубликовала в Telegram-канале сообщение бизнесмена Евгения Пригожина, в котором говорится, что тот дарит победу в суде бывшему главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову, который несколькими годами ранее заявлял, что Пригожин «является хозяином ЧВК „Вагнер“». По словам предпринимателя, было время, когда ему приходилось судиться с теми, кто связывал его с ЧВК «Вагнер», потому что «была конспиративная необходимость». Он добавил, что все равно рассматривает Венедиктова как врага, работавшего на СМИ, которое «всячески несло оскорбительную риторику по отношению к россиянам и оскорбляло чувства патриотов».