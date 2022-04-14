«Я — русский»: Сергей Лазарев опроверг слухи об отъезде из России

Российский исполнитель Сергей Лазарев назвал фейком информацию об отъезде из России, об этом он написал в Telegram-канале. Певец подчеркнул, что не планирует уезжать из страны. Ранее бизнесмен Курбан Омаров публично сообщил, что Лазарев «сбежал» за границу.

Я — русский! И никогда этого не стыдился! Я искренне люблю Россию! Она вырастила меня как сильную личность и известного артиста, который дважды представлял свою страну на конкурсе «Евровидение», отстаивал её честь на музыкальной арене и с гордостью нёс российский флаг, — написал певец.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ранее заявил, что россиян, которые критикуют проведение спецоперации РФ на Украине, ожидает судьба гетмана Ивана Мазепы, который предал Петра I в ходе Северной войны со шведами. По его мнению, спецоперация сплотила российское общество.