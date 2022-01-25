«Я погорячился»: Забайкальский депутат о предложении казнить зоозащитников

Александр Михайлов из Заксобрания Забайкальской области заявил, что погорячился, когда призвал убивать собак и казнить зоозащитников, но добавил, что это ненормально, когда животные «детей живьем едят«», а в них нельзя палкой кинуть. Он предложил выдавать по 10 тысяч за отстрел собак, как это делают в случае с волками, передаёт «Подъёму».

Получилось неосознанно, я погорячился. Меня натурально бесит, что грызут моё будущее, то есть детей. Некоторых зоозащитников кто-то подкармливает, чтобы они через собак уничтожали нас потихоньку, — заявил он.

Михайлов добавил, что сейчас, если обидеть собаку, за тебя возьмётся прокуратура. «А то, что детей живьём едят, — это вроде как нормально». И призвал гуманно обходиться не с собаками, а с пенсионерами и детьми.

За отстрел волков мы даём деньги, и у нас ни одного покусанного волком нет, так дайте нам по 10 тысяч, да мы всех собак перестреляем, — предложил он.

При этом Михайлов скептически отнёсся к тому, что Госдума может решить эту проблему. «Они же там внутри Садового кольца живут» и не интересуются проблемами глубинки.

Ранее стало известно, что в селе Домна Читинского района Забайкалья в результате нападения своры собак погибла девочка. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело.