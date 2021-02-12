«Я плевать хотел на ваши замечания»: Навальный потребовал перерыв

https://static.news.ru/photo/3cf95644-6d39-11eb-bec9-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Политик Алексей Навальный прервал прокурора и потребовал перерыв, так как в здание Бабушкинского районного суда Москвы не пускают эксперта со стороны защиты и тот стоит на морозе.

Я плевать хотел на ваши замечания, у вас пожилой человек на морозе стоит, имейте совесть, — сказал он.

Судья не стала удовлетворять требование Навального, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Ещё имеете совесть говорить об уважении к пожилым людям, — подчеркнул оппозиционер.

Навальный снова получил замечание, которых за всё заседание набиралось больше десятка. До этого ему объявляли замечание за просьбу к прокурору не вдаваться в подробности при прочтении шеститомного дела.

До этого адвокат политика попросила пустить в здание суда эксперта, которого пригласили на заседание. Она отметила, что пожилой человек стоит на морозе, и попросила проявить гуманность, но судья отказала.

Ранее адвокат оппозиционера Алексея Навального заявила ходатайство об отводе судьи Веры Акимовой. По словам Ольги Михайловой, в судебном заседании выявились факты того, что судья находится под посторонним влиянием. Слушания начались утром 12 февраля 2021 года. NEWS.ru ведёт текстовый онлайн из зала суда.

В начале июня 2020 года в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко.

Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны, холуями (устаревшее название лакея) и предателями. После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории. 15 июня СК возбудил в отношении Навального дело о клевете.