«Я ошарашен»: дипломат Аксененок о смерти посла России Шуваева Дипломат Аксененок: посол Шуваев был скромным человеком и хорошим аналитиком

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Валерьян Шуваев

Дипломат Александр Аксененок в разговоре с NEWS.ru назвал умершего российского посла в Алжире Валерьяна Шуваева очень скромным человеком и хорошим аналитиком. По его словам, Шуваев никогда не торопился с выводами и всегда скрупулезно проверял всю информацию. Также дипломат выразил соболезнования родным и близким посла.

Мы общались лично. Это был очень скромный человек и хороший аналитик. Валерьян никогда не торопился с выводами, все всегда четко проверял. Сложно подбирать слова. Я, если честно, сейчас ошарашен этой новостью. Он все-таки очень молодой по сравнению со мной человек. Я выражаю соболезнования его близким, — рассказал Аксененок.

Валерьян Шуваев скончался 3 июля в возрасте 69 лет. Обстоятельства смерти дипломата не уточняются. Должность посла в Алжире он занимал с мая 2022 года. В 2018–2022 годах был послом в Марокко, в 2008–2012 годах — в Ираке, в 2004–2008 годах — в Ливии.

Ранее стало известно о смерти студента первого курса бакалавриата МГУ имени Ломоносова Александра Калимулина. По предварительной информации, он был сыном помощника президента России. Молодой человек являлся победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву в Москве.