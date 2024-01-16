«Я не пущу!»: российские врачи отказались лечить пациентов с корью «Осторожно, новости»: врачи рязанского медцентра не пустили пациентов с корью

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Медицинский центр в Рязанской области отказался принимать заболевших корью пациентов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его информации, жителям пришлось ехать в другой город за 200 километров.

Как передает канал, инцидент произошел в Сасово. Сотрудница медцентра не пустила в учреждение мужчину, который жаловался на симптомы кори, объяснив это распоряжением главного врача. Она сообщила, что поликлиника переполнена заболевшими COVID-19 и у них нет отдельного входа для изоляции пациентов.

Ни в коем случае, я не пущу! Пока мне врач не скажет. <...> Сюда не надо, — заявила медик.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что вирусы кори, которые циркулируют в России, были завезены из 16 стран. По ее словам, мир вокруг «горит корью». При этом, как подчеркнула Попова, в РФ ситуации по кори остается контролируемой, вирус распространяется лишь на непривитых пациентов.

В ведомстве также объяснили, что наблюдаемый прирост заболеваемости корью и коклюшем связан с возвращением к эпидемиологическим показателям после снятия санитарных ограничений в связи с пандемией COVID-19. Групповые очаги наблюдались среди цыганского населения и религиозных общин, которые отказывались от прививок.