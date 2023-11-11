Сухоруков фразой из «Брата 2» припугнул ВСУ: что сказал, куда пропал Сухоруков: ВСУ ответят не только за Севастополь, но и за Одессу

Фото: СТВ

Виктор Сухоруков в фильме «Брат 2»

Актер Виктор Сухоруков припугнул украинские войска фразой из фильма «Брат-2». Что он сказал, чем сейчас занимается и куда пропал?

Что сказал Сухоруков о ВСУ

Актер заявил, что ВСУ ответят за Севастополь и Одессу. Его словами поделился у себя в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Журналист также передал благодарность актера подписчикам за поздравления с днем рождения — Сухорукову исполнилось 72 года.

«Просил всем подписчикам передать спасибо за поздравления. И добавить, что оппоненты ответят не только за Севастополь, но и за Одессу! Работаем, брат!» — написал Коц.

При чем здесь «Брат-2»

Ключевую роль в карьере Сухорукова сыграло участие в фильмах Алексея Балабанова, их сотрудничество стало одним из знаковых в российском кино. Впервые он сыграл в фильме Балабанова «Счастливые дни», но известность ему принесла роль в дилогии «Брат» и «Брат-2». В них Сухоруков играет старшего брата Данилы Багрова Виктора, бывшего милиционера.

По сюжету второго фильма герой, сидя в чикагском ресторане «Метрополь», видит украинских киллеров, получивших задание ликвидировать его и младшего брата. Герой заманивает одного из бандитов в туалет заведения и убивает, сказав: «Вы мне еще за Севастополь ответите».

Как Сухоруков относится к СВО

В 2022 году артист поддержал проведение российской военной операции на Украине.

«Я против поражения в этой военной операции. Если армия, огромное число подготовленных военными академиями людей вместе с гражданской властью решили, что нужно это сделать, значит, в этом возникла кровная жизненная необходимость. Значит, это вопрос жизни и смерти, а не как один мой коллега заявил: амбиции, мол. Ничего себе амбиции — встать, ощетиниться и пойти! А сколько перед этим мы их и уговаривали, и упрашивали, и даже денег давали — мы же соседи, не делайте так, мы родные люди! А нам в ответ — никогда мы не будем братьями!» — сказал Сухоруков в интервью «Аргументам недели».

В январе 2023 года Сухоруков в эфире ток-шоу «Говорите правду» заявил, что считает артистов, которые высказываются против России, президента и СВО, пустотой.

«Вы хотите, чтобы я разговаривал с вами о чужом и неведомом? О чужих и неведомых? Это не моя тема. Всё, что вы перечислили, мне чужое. И неведомое. Для меня это пустота. И чего я вам буду говорить о пустоте», — возмутился артист.

В январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против 119 человек, в том числе против Сухорукова. Сам артист заявил, что не знает, по какой причине мог попасть в санкционный список Киева.

«Наверное, он [Владимир Зеленский] завидует моей славе, моему таланту, моей счастливой жизни, моей стране», — предположил тогда Сухоруков.

Фото: СТВ Виктор Сухоруков в фильме «Брат 2»

Чем сейчас занимается Сухоруков

Артист принимает участие в ток-шоу, общается с журналистами, высказывая мнение по разным вопросам. Кроме того, актер играет в театре. Например, в ближайшее время зрители смогут посмотреть спектакль «Старший сын» с его участием.

Кроме того, в театре им. Ермоловой в декабре состоится творческий вечер «Виктор Сухоруков. Счастливые дни». Во время него Сухоруков поделится рассказами о людях, которые оставили яркий след в жизни артиста: его родители, друзья-актеры, режиссеры, кумиры и многие другие.

Женат ли Сухоруков

Актер не распространяется в СМИ о том, что происходит вне сцены. Известно, что Сухоруков не женат и не имеет детей.

В СМИ писали, что, будучи начинающим актером в Ленинграде, артист влюбился и сделал девушке предложение. Избранница отвергла чувства Сухорукова, после чего он перестал думать о создании семьи. В ранних интервью артист несколько раз заявлял, что свой выбор сделал в пользу профессии и не жалеет об этом.

«Между актерством или женитьбой я выбрал бы первое. Так случилось... Я ни разу не был женат, хотя я не голубой, не импотент и не контуженый. А может, то и другое и третье, но это, опять же, тема для другого разговора», — признавался артист в интервью «Экспресс-газете».

Вместе с тем Сухоруков считает, что именно женщины помогли ему обрести уверенность в собственном таланте: они хвалили его, поддерживали и восхищались.

Актер любит видеться с племянником Иваном и помогает сестре Галине с огородом в родном Орехово-Зуево.

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