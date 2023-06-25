«Я настоящая мадам, дам, дам»: женщины в красном станцевали для Путина В центре Петербурга женщины в красном станцевали и спели в поддержку Путина

Фото: shutterstock.com

В Санкт-Петербурге женщины устроили танцы в центре города в рамках флешмоба «Шествие в красных платьях», сообщает «Фонтанка». При себе они имели флажки Всероссийского комитета поддержки президента РФ Владимира Путина. Участницы исполнили песни Лоры Виталь «Я настоящая мадам», Светланы Рерих «Ладошки» и другие. В Сети были опубликованы кадры с места проведения флешмоба.

Акция «Шествие в красных платьях» проходит уже несколько лет подряд в разных регионах России. В рамках флешмоба женщины всех возрастов выходят на центральные площади города и устраивают танцы в красных нарядах. По окончании мероприятия мужчины дарят им красные розы.

Акция организована Всероссийским комитетом поддержки Владимира Путина, который возглавляет племянник российского лидера Роман Путин. Создатели флешмоба подчеркивают, что его целью является сплочение людей с активной жизненной позицией вокруг российского лидера.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, что хотела бы еще раз потанцевать с Путиным. Она добавила, что не видит в этом ничего плохого, несмотря на осуждение.