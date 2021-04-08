Муж пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом рассказал о её состоянии после комы

https://static.news.ru/photo/557c2d3e-9888-11eb-982a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Муж Марии Артёмовой, пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом, рассказал о состоянии супруги после комы. По его словам, она узнаёт его, всё понимает и даже спрашивала, как дети.

Пришла в сознание, ну, наверное, не полностью, но хотя бы узнаёт меня. Спросила, как дети. Это уже хороший знак. Значит, всё будет в порядке, — сказал Константин.

Он также отметил, что сейчас врачи перевели возлюбленную в комфортную палату и готовят её к операции. Супруг признался, что дети ещё не в курсе, что произошло, нужно, чтобы Мария с ними поговорила и успокоила их как-нибудь, сообщает телеканал «360».

Константин передал супруге приветы от друзей, близких, всех родственников, которые их поддерживают. Он рассказал, что им помогают и поддерживают даже незнакомые люди и теперь он знает, что они не одни в этой беде.

Я начал жить. Она вышла из комы, и я вышел из комы. <...> Мы с ней один тандем. То, что сейчас с ней происходит, происходит и со мной. А у меня сейчас настроение неплохое, значит, и у неё хорошее, — сказал мужчина.

Авария с пятью машинами произошла 1 апреля недалеко от Смоленской площади в Москве. Автомобиль Audi RS6, за рулём которого находился Эдвард Бил, вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре транспортных средства. В столичном дептрансе рассказали, что спорткар сняли с учёта в январе 2021-го. Audi RS6 ездил по поддельным номерам и свыше 400 раз нарушил скоростной режим. За иномаркой числится 800 штрафов за три месяца.

Ранее, как писал NEWS.ru, семья пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом Марии Артёмовой заявила, что хочет, чтобы молодого человека наказали в полном соответствии с законами РФ, если его вину в аварии сочтут доказанной. Как отметил адвокат потерпевшей Андрей Князев, прогнозы врачей по поводу здоровья Артёмовой благоприятные, но её жизнь по-прежнему в опасности, пострадавшей предстоит ряд операций, есть проблемы с ногами, но вопрос об инвалидности пока не стоит.