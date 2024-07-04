«Я из самых несгибаемых жуликов»: Кушанашвили вышел на связь из больницы Отар Кушанашвили будучи в больнице назвал себя «несгибаемым жуликом»

Телеведущий Отар Кушанашвили, который пережил несколько серьезных операций, вышел на связь из больницы. Журналист в своем Telegram-канале сказал, что он относится к категории «самых несгибаемых жуликов».

Вы все должны помнить, что я из самых несгибаемых жуликов. Берегите себя и своих. <...> А мне сейчас разрешили пить кефир! — сообщил Кушанашвили.

Он добавил, что сейчас вспоминает фильм Джонатана Демме «Филадельфия», по сюжету которого персонаж Тома Хэнкса умирает от СПИДа. Кушанашвили обратил внимание на фразу одной свидетельницы, которая сказала: «Я не виновна, я не безвинна, я просто пытаюсь выжить».

Ранее журналист назвал происходящее с ним «бесконечным днем битвы за выживание». При этом шоумен призвал людей не пренебрегать посещением врача в случае подозрительных симптомов. По его словам, беспечность привела к тому, что сейчас он очень медленно восстанавливается.

Кушанашвили говорил, что после операции испытывает сильную боль, однако попросил не жалеть его. Также телеведущий рассказал, что в больнице следил за чемпионатом Европы по футболу и назвал Дмитрия Тарасова и рэпера T-Killah братьями, не бросившими его в трудную минуту.

Музыкальный критик Владимир Полупанов 20 июня, что у Отара Кушанашвили обнаружили рак после обращения к врачу с жалобами на боли внизу живота. Телеведущему провели операцию, после которой, как сообщалось, он не мог говорить и общался взглядом.