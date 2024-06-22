«Я его посвящал в рыцари»: Иншаков о знакомстве с Никитой Цицаги Иншаков рассказал, что знал погибшего корреспондента Никиту Цицаги ребенком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Иншаков

Президент Гильдии каскадеров России Александр Иншаков рассказал NEWS.ru, что хорошо знаком с семьей корреспондента Никиты Цицаги. Актер отметил, что познакомился с журналистом, когда тот был ребенком, и даже посвящал его в рыцари.

Я с семьей знаком хорошо. В свое время, он еще был совсем маленьким, я его посвящал в рыцари с братом, была целая история. А потом уже по большому счету я его ни разу и не видел. Так развела судьба. С отцом, с Николаем, мы общаемся до сих пор очень часто, — вспомнил Иншаков.

Артист добавил, что, узнав о трагической гибели Цицаги, пытался как-то помочь на месте. По его словам, он созвонился с главой ДНР Денисом Пушилиным, тот заверил, что дело журналиста взято под контроль.

Конечно, то, что произошло, ужасно. Буквально за неделю [до трагедии] я приехал из Донецка. Представляете? Не исключено, что могли и встретиться, — сказал Иншаков.

На церемонии прощания главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова заявила, что гибель Никиты Цицаги стала личной трагедией для всех сотрудников издания. Она отметила, что Цицаги был профессионалом своего дела, который умел точно подмечать человеческий нерв и отражать людские страдания в своих репортажах. Сабурова добавила, что корреспондент, может быть, был чрезмерно рискован в определенных ситуациях, но для него было важно рассказать людям о происходящем вокруг.