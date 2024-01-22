«Я бы еще посопротивлялась»: журналист Казанцева покинула Россию Журналист Казанцева сообщила о переезде из России в Тбилиси

Фото: Социальные сети

Ася Казанцева

Научный журналист Ася Казанцева сообщила в Facebook (деятельность в РФ запрещена), что покинула Россию. По ее словам, она переезжает жить в Тбилиси на фоне отмены лекций, из-за чего ей стало сложно зарабатывать, и постоянного стресса.

В принципе, я бы еще посопротивлялась <...>, но тут две тонкости: во-первых, если у меня постоянно отменяют лекции, то мне становится довольно проблематично зарабатывать себе на жизнь. Во-вторых, у меня Лизаветочка (дочь Казанцевой. — NEWS.ru). Да и в принципе, в постоянном стрессе жить не очень для нее полезно, — написала Казанцева.

Журналист рассказала, что у нее были отменены две лекции в Москве и Казани, в частности, из-за обращений некоторых россиян в Следственный комитет по поводу ее антивоенных высказываний. Казанцева также сообщила о конфликте с депутатом Государственной думы от ЛДПР Андреем Луговым, который опубликовал в Сети ее персональные данные.

Ранее комиссия Госдумы по этике не увидела нарушений в посте Лугового про Казанцеву. В ответе главы комиссии Валентины Терешковой на запрос указано, что в соответствии со статьей 29 Конституции РФ каждый имеет право искать и распространять информацию любым законным способом.