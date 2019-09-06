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Семнадцатый чемпионат мира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» стартовал в субботу, 7 сентября, в Баку. В нём участвуют 75 команд из 29 стран. От России выступают 20 команд.

В оргкомитете соревнований отметили, что это стало двойным рекордом международного интеллектуального движения.

С тех пор (игра проходила в Баку в 2002 году. — News.ru) число команд, участвующих в мировом первенстве, и представляемых ими стран утроилось, — сказали в комитете.

Самые главные уроки — это умение работать в команде, умение принимать решение, умение бороться и стремление побеждать, — сказал министр налогов Азербайджана, заявив, что игра многому его научила.

Как ранее писал News.ru, магистр телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, отстранённый от эфиров, может вернуться к участию в программе. Такую возможность допустил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.