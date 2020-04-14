WWF России сообщил о росте числа браконьеров

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В России в период самоизоляции выросло число браконьеров. Об этом заявили специалисты Всемирного фонда дикой природы (WWF России).

Многие готовились к началу весенней охоты, и введённый запрет остановил далеко не всех, — цитирует «Интерфакс» директора программ WWF России по сохранению биоразнообразия Дмитрия Горшкова.

Отмечается, что в отдалённых населенных пунктах люди, не смотря на запрет, отправляются на природу, в том числе и с целью поохотиться. По мнению экологов, это может быть связано и с тем, что в моменты потрясений люди предпочитают надеяться на себя и чувствовать себя автономно. Они готовят запасы мяса, рыбы и дров на крайний случай.

Как писал News.ru ранее, около 200 килограммов рыб осетровых пород и два килограмма чёрной икры изъяли полицейские на одном из московских сельскохозяйственных рынков. Вся продукция была добыта браконьерским способом, заявили в пресс-службе столичного главка МВД.