Wink заявил о намерении обжаловать штраф о пропаганде ЛГБТ

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Wink намерен обжаловать штраф в 2 млн рублей за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) среди несовершеннолетних, сообщили NEWS.ru в пресс-службе онлайн-кинотеатра. Представители рассказали, что у правоохранителей возникли вопросы к произведениям, которые появились четыре и восемь лет назад, при этом тогда Минкульт РФ выдал прокатные удостоверения с возрастным ограничением «16+», а новый закон, по которому к просмотру допускаются только совершеннолетние лица, вступил в силу спустя несколько лет после выхода контента.

В данном случае вопросы возникли к двум произведениям, которые появились четыре и восемь лет назад: по мнению истца, для них неверно установлено возрастное ограничение. То есть новый закон вступил в силу через несколько лет после выхода контента. В видеосервисе возрастное ограничение «16+» было взято из прокатного удостоверения, выданного Минкультуры РФ. Однако истец считает, что возрастное ограничение должно быть «18+», — заявили в Wink.

В пресс-службе отметили, что Wink всегда соблюдает законодательство, однако имеются еще неотрегулированные вопросы правоприменения. К новому контенту, который выходит после вступления в силу закона, претензий у регулятора нет, добавили представители.

Наша позиция заключается в том, что сначала должны быть внесены изменения в прокатное удостоверение и об этих изменениях проинформированы участники рынка, чего сделано не было. Но заблаговременно, до решения суда, маркировка этого контента была изменена на «18+». Планируем обжаловать штраф, — заключили в пресс-службе.

30 декабря Таганский районный суд Москвы признал виновным ООО «Рестрим Медиа» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП. Организации назначили штраф в размере 2 млн рублей.

Ранее российскую медиагруппу «Виасат» оштрафовали на 1 млн рублей за распространение среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях. В структуру организации входят 13 платных телеканалов и стриминговый сервис viju. Суть претензий к «Виасату» не уточнили.