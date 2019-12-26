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Российский онлайн-ретейлер Wildberries сообщил о двукратном увеличении количества пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в России и странах СНГ в 2019 году.

Всего за год было открыто свыше 3400 новых точек самовывоза. В России — более 3100 пунктов, в Белоруссии — 140, в Казахстане — 100, в Армении — 28 и ещё 9 — в Киргизии. Новые ПВЗ Wildberries появились в 1248 населённых пунктах. В 722 из них — впервые.

По данным пресс-службы компании, забирать свои заказы в пунктах самовывоза предпочитают 90% клиентов. В связи с этим ПВЗ появляются не только в крупных городах, но и небольших населённых пунктах, где розничная торговля развита слабо.

Ранее NEWS.ru писал о том, что «Яндекс» приступил к тестированию новой разработки — робота-курьера «Яндекс.Ровер». Он может перевозить небольшие грузы, а его испытания сейчас проходят в штаб-квартире компании.