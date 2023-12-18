Wildberries вышел на рынок Китая Бакальчук: Wildberries начал работать с производителями и продавцами из Китая

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Основательница и владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук объявила о выходе компании на китайский рынок, пишет РБК. Она подчеркнула, что компания начинает сотрудничество с производителями и продавцами из Китая, которые будут напрямую поставлять свою продукцию на площадку для всех стран, где присутствует Wildberries.

Бакальчук отметила, что российский бизнес для компании остается важным приоритетом, и новое направление не повлияет на его развитие. В настоящее время международная деятельность компании приносит около 10% от общего оборота, в то время как более 90% прибыли генерируется на российском рынке.

Wildberries уже представлена в Белоруссии, Армении, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Израиле и Азербайджане. Ранее компания также работала в США, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании, но прекратила свою деятельность в них после февраля 2022 года.

Wildberries была основана в 2004 году супругами Татьяной и Владиславом Бакальчуками и на данный момент является крупнейшим российским маркетплейсом. В первом полугодии текущего года оборот продаж товаров и услуг (GMV) Wildberries вырос на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,22 трлн рублей.

Напомним, руководство Wildberries ввело с 9 октября комиссию в размере 3% за оплату товаров картами Visa и Mastercard. В компании подчеркнули, что покупателей будут уведомлять о взимании комиссии в момент оформления заказа. Эти действия заинтересовали Генпрокуратуру, Банк России и Роспотребнадзор. В ответ на это в Госдуме призвали пресечь злоупотребление маркетплейсами своим монопольным положением на рынке и принять «закон Бакальчук».