«Ты на фото?»: в WB раскрыли, как мошенники делают заказы за россиян Wildberries и Russ выявила схему рассылки вирусов через мессенджеры

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Объединенная компания Wildberries и Russ выявила новую мошенническую схему: злоумышленники рассылали вредоносные файлы, замаскированные под архивы с фотографиями, чтобы получить удаленный доступ к смартфонам пользователей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Главная цель таких махинаций — совершить покупки от имени и за счет клиента в его личном аккаунте.

Команда безопасности Wildberries и Russ выявила многоуровневую мошенническую схему с рассылкой вредоносных вложений. Главная цель злоумышленников — установить на смартфон клиента программу, которая позволяет получить удаленный доступ к устройству, — рассказали в компании.

По данным компании, мошенники отправляли пользователям файлы через мессенджеры — чаще всего с подписями: «Посмотри, это ты на фото?» После установки программа открывала злоумышленникам полный контроль над устройством. С его помощью они входили в аккаунт на маркетплейсе и совершали заказы. В первом квартале 2025 года число таких атак резко возросло, но ущерб удалось свести к нулю благодаря системе защиты.

Платформа работает по многоуровневой схеме: сначала операции проверяет искусственный интеллект, а в сложных случаях подключаются специалисты. Как уточнили в Wildberries, 99,9% покупок, совершенных злоумышленниками, были оперативно деактивированы: пресечены попытки хищения на сумму более 15 млн рублей.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин предупредил о новой схеме телефонного мошенничества, нацеленной на школьников. По его словам, преступники звонят детям от имени школ, сообщая о ЧП с родителями и требуя срочно передать деньги «курьеру». Кроме того, используются сбор личных данных под видом анкетирования, фиктивные сборы на нужды класса с указанием имен учителей и рассылка вредоносных ссылок под видом школьных чатов. Депутат подчеркнул важность разъяснительных бесед с детьми о схемах обмана.