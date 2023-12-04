Wildberries раскрыл подробности дела о хищении 385 млн рублей Wildberries: 14 человек были осуждены за хищение 385 млн рублей в 2021 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Примерно 50 человек участвовали в хищении с площадки Wildberries порядка 385 млн рублей в 2021 году, из них 14 уже привлечены к уголовной ответственности, заявил представитель компании в беседе с РБК. Он уточнил, что по оставшимся продолжается следствие.

Девяти преступникам по этому делу уже был вынесен приговор, они получили разные сроки наказания, включая лишение свободы сроком от пяти лет, отметил собеседник издания. Еще пятерым, по его словам, предъявлено обвинение, они ждут вынесения приговора. Все осужденные должны будут возместить причиненный ущерб.

В середине ноября на складе Wildberries произошла драка с участием пяти сотрудников. Ссора между работниками возникла из-за гофры с товарами. Один из участников конфликта ударил другого по лицу, после чего тот упал и потерял сознание. За пострадавшего вступились коллеги, которые, однако, подоспели слишком поздно — мужчина был госпитализирован с ушибами мягких тканей и подозрением на сотрясение головного мозга.

После этого сотрудники полиции провели проверку на складе онлайн-маркетплейса Wildberries в Тульской области. Полицейские выискивали сотрудников склада, недавно получивших российское гражданство и не вставших на воинский учет в военном комиссариате. Аналогичные проверки проводились в подмосковной Электростали.