Wildberries повысит комиссию для продавцов электроники Wildberries с 8 января поднимет комиссию для продавцов электроники до 10–23%

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Онлайн-платформа Wildberries с 8 января поднимет комиссию для продавцов электроники и бытовой техники, сообщает РБК. В среднем рост ставок составит пять процентных пунктов и будет установлен на уровне 10–23%.

На десятую часть таких товаров, как наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства, ставки не изменятся, — отметил сотрудник компании.

Изменения затронут, в частности, мониторы, фотоаппараты, геймпады, умные часы. А также пылесосы и электрические бритвы.

Ранее Wildberries не подтвердила появившиеся в СМИ сообщения об увеличении платы за обратную доставку товаров до 200 рублей. По словам представителей российского маркетплейса, для клиентов действуют ранее установленные правила: для 94% товаров, по которым имеется платный возврат, стоимость обратной доставки не превышает 100 рублей. Также сотрудники добавили, что в ноябре отменили плату за возврат более 1200 видов товаров.

До этого полиция пришла с проверкой на склад Wildberries в Московской области. Сотрудники правоохранительных органов проверяли документы у сотрудников сортировочного центра в Электростали. По предварительной информации, полицейские искали нелегальных мигрантов, а также тех, кто недавно получил российское гражданство. Как рассказали очевидцы, нескольким задержанным вручили повестки в военкомат.