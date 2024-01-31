Wildberries ответила на жалобу продавца на мизерные компенсации за Шушары Wildberries: финальные суммы компенсаций за пожар в Шушарах определят в феврале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финальный размер компенсаций для каждого продавца за сгоревший или пострадавший товар на складе в Шушарах определят до конца февраля, рассказали NEWS.ru в пресс-службе компании Wildberries. Представители маркетплейса отметили, что партнерам не нужно подавать дополнительные документы для получения выплат.

Сумма выплаты — не окончательная и еще будет уточняться. Планируется, что финальный размер компенсации для каждого селлера будет рассчитан до конца февраля. Продавцам не нужно подавать дополнительные документы, чтобы получить выплату. Расчеты выполняются на основе информации в электронной системе учета Wildlberries, — подчеркнули в компании.

В пресс-службе отметили, что WB сообщит продавцам, когда подсчет итоговых сумм компенсации завершится.

Ранее владелица магазина «Мам, купи» Дарья Зарыковская сообщила Telegram-каналу «Осторожно, новости», что Wildberries после пожара на складе в петербургских Шушарах компенсировал продавцам менее 3% от потерянной суммы. По подсчетам предпринимательницы, в сумме у нее сгорело товара на 1,3 млн рублей, при этом компания выплатила ей лишь 30 тысяч.

Ранее сообщалось, что новый крупный склад Wildberries появится в Тосненском районе Ленинградской области, соглашение об этом подписали губернатор региона Александр Дрозденко и основатель компании Татьяна Бакальчук. Отмечается, что площадь помещения составит 154 тысячи квадратных метров, также в районе появится 7,5 тысячи рабочих мест.

Крупный пожар на складе онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах произошел 13 января. В момент возгорания в здании находилось около 1200 человек, официально о пострадавших не сообщалось. Горящий склад сняли на видео пассажиры самолета, летевшего в Петербург. Уточнялось, что склад выгорел полностью менее чем за два часа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.